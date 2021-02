Les salariés, travailleurs indépendants, professionnels de santé, professions libérales, artistes-auteurs et gérants salariés se trouvant dans l’impossibilité de télétravailler pendant l’ensemble de la période d’isolement peuvent bénéficier d’un arrêt de travail indemnisé au premier jour d’isolement.

Si vous êtes salarié, c’est votre employeur qui doit effectuer la demande d’arrêt de travail via le nouveau téléservice « Déplacement pour motif impérieux » sur le site Declare.ameli.fr. Il doit indiquer la date de début de l’isolement, le nombre de jours d’arrêt de travail et télécharger un récépissé d’envoi de la demande et le conserver.