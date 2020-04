Une étude de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm), publiée le 1er avril, montre qu'"il existe bien des personnes chez lesquelles une excrétion du virus au niveau de leur salive et de leurs fosses nasales" est observée avant même "qu’elles ne développent des symptômes – voire sans qu’elles n’en développent”.

En clair, le coronavirus se transmet par vos postillons, même si vous ignorez en être porteur. Et si le gouvernement ne recommande toujours pas le port généralisé de masques (dont nous manquons cruellement), l'Inserm préconise bien cette "mesure adaptive" pour nous protéger les uns des autres.

L'Association française de normalisation (Afnor) a mis à disposition un patron pour fabriquer son masque en tissu.

Patron "Afnor" du masque barrière à plis en tissu

Le patron exprime les mesures en centimètres pour découper votre futur masque dans du tissu.

Réaliser le masque à plis en tissu

Il vous faut du tissu 100 % coton, une bande élastique souple (et des épingles si vous choisissez l'option 1, les élastiques derrière vos oreilles, dans le tuto que voici).

Tuto fabriquer son masque de protection contre le coronavirus

Découpez vos deux carrés de tissus de 20 cm x 20 cm.

Option 1 - Découpez en plus deux rectangles de 13 cm x 5 cm (ils serviront de passants à vos élastiques).

Option 2 - Vous pouvez aussi sauter cette étape si vous préférez coudre vos élastiques aux angles du masque pour les passer derrière la tête. Cousez vos deux grands carrés, en haut et en bas, à l'envers du tissu. Retroussez votre carré de tissu, pour voir l'endroit. Une fois le tissu côté endroit, cousez de nouveau votre carré en haut et en bas, le long de vos premières coutures, pour les aplatir et les renforcer. Formez les plis de votre masques, tous les 2,5 cm comme indiqué sur le patron. Fixez avec des épingles. Option 1 - Si vous avez choisi de créer des passants pour vos élastiques, positionnez les petits rectangles, à l'envers du tissus, sur les bords de la face avant de votre masque. Cousez-les comme montré dans la vidéo ci-dessus. Puis, pliez-les de l'autre côté du masque, rabattez 1 cm de bord et cousez.

Option 2 - Si vous préférez coudre vos élastiques aux coins du masque, sautez cette étape. Option 1 - Utilisez une épingle à nourrice pour faire passer vos élastiques dans vos passants. Ajustez la taille de vos élastiques (25 cm environ) et nouez-les. Vous pourrez ainsi les retirer pour pouvoir laver votre masque à l'eau bouillante sans dégrader l'élasticité des attaches.

Option 2 - Cousez vos élastiques (35 cm) aux coins de votre masque.

Votre masque est prêt. Vous pouvez vous en équiper lors de vos sorties (n'oubliez pas non plus votre attestation de déplacement dérogatoire) ou si vous vivez confiné avec une personne à risque.

Important Vous devez laver votre masque tous les jours. L'Afnor précise que vous devez le laver à 60° avec votre lessive habituelle, en machine avec vos draps, par exemple.

Et puisqu'on est certain que ce travail manuel très utile vous a bien amusé, on vous invite à confectionner d'autres masques pour vos proches et pour être sûr d'en avoir toujours un propre disponible.

Merci à Michèle, notre couturière, pour le tuto vidéo !