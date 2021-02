L’association de consommateurs a fait analyser la composition de 20 échantillons d’encres, noires ou de couleur, achetées sur Internet et utilisées par des tatoueurs français. Et les résultats ne sont pas rassurants. Seules cinq encres répondent aux différentes normes françaises et européennes qui fixent la liste des substances ne pouvant pas entrer dans la composition des produits de tatouage. Les 15 autres présentent, au contraire, « un risque sanitaire élevé ». « Outre les pigments, elles contiennent de nombreuses autres substances chimiques qui se diffusent dans l’organisme », met en garde l’association de consommateurs.