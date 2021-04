Après le « chèque psy » pour les étudiants, Emmanuel Macron a annoncé, à l’occasion d’un déplacement dans un service de psychiatrie à Reims mercredi 14 avril, la mise en place d’un accompagnement psychologique gratuit pour les enfants et adolescents affectés par la crise sanitaire du Covid-19.

« Nous avons aujourd’hui un problème de santé qui touche nos enfants et adolescents, qui se rajoute à l’épidémie », a déclaré le chef de l’Etat. Depuis le début de la crise, les pédopsychiatres observent une dégradation de la santé mentale des jeunes. En 2020, le recours aux urgences psychiatriques pour troubles de l’humeur, troubles alimentaires ou encore comportements anxieux a augmenté en moyenne de 40 % par rapport aux années précédentes et les tentatives de suicides des jeunes de moins de 16 ans ont également augmenté. 40 % des parents ont déclaré avoir observé des signes de détresse psychologique chez leur enfant lors du premier confinement en raison notamment de l’absence de relations sociales suite à la fermeture des établissements scolaires.

Un forfait de 10 séances prépayées chez un psychologue

En réponse à cette situation, l’Etat met en place un forfait de 10 séances chez un psychologue de ville pour les enfants âgés de 3 à 17 ans. Les séances seront prépayées, les parents n’auront donc pas à avancer les frais. Ce forfait d’urgence devra avoir été prescrit par le médecin traitant et sera activable tout au long de la crise, auprès de psychologues partenaires identifiables sur une plateforme.

Des Assises de la psychiatrie et de la santé mentale

A la mi-janvier, le président de la République avait annoncé la tenue cet été d’Assises de la psychiatrie et de la santé mentale, avec un axe dédié à l’enfance afin d’améliorer l’accès aux soins pédopsychiatriques. En amont de cette table ronde, une enquête nationale sera lancée pour sonder les patients et leurs familles affectés par la pandémie, les soignants et la population en générale.