Personnes âgées et autres personnes prioritaires, du fait de leurs pathologies ou de leurs métiers (enseignant, professionnels de la petite enfance, policiers), espèrent pouvoir trouver un rendez-vous le plus rapidement possible pour se faire vacciner. Le manque de créneaux horaires disponibles, ou parfois la pénurie de doses, rendent la prise de rendez-vous compliquée. Certains escrocs profitent de cette situation en tentant d'abuser du désarroi des personnes souhaitant se faire vacciner, notamment pour leur soutirer de l'argent.