Les autorités sanitaires françaises alertent la population sur une série de contaminations alimentaires suite à la consommation de fuet , une saucisse sèche espagnole . Entre le 8 juillet et le 3 août, 18 cas de salmonellose , dont 12 chez des enfants, ont été identifiés par Santé publique France.

« Le lien avec la consommation de fuets fabriqués par l’établissement espagnol "Embutidos Solà SA" a été confirmé le 1er septembre par la Direction générale de l’alimentation, la Direction générale de la santé et Santé publique France », indique le ministère de l’Agriculture dans un communiqué. « Plusieurs lots consommés par les malades se sont en effet révélés contaminés par des salmonelles », poursuit le ministère.

Après un premier retrait de plusieurs lots de fuets suspects dans un supermarché Leclerc en Gironde le vendredi 21 août, tous les fuets, quelle que soit leur présentation (grammage, présentation promotionnelle avec accessoires, assaisonnement…), toutes dates de durabilité minimale (DDM) et portant la marque de salubrité ES-10.12147/B-CE, ont fait l’objet d’un retrait et d’un rappel jeudi 3 septembre.

Les autorités sanitaires recommandent aux personnes qui détiennent encore les produits concernés de ne pas les consommer et de les rapporter au point de vente où ils ont été achetés.

Quels sont les symptômes de la salmonellose ?

Les toxi-infections alimentaires causées par les salmonelles se traduisent par des troubles gastro-intestinaux (diarrhée, vomissements) d’apparition brutale, souvent accompagnés de fièvre et de maux de tête, qui surviennent généralement 6h à 72h après la consommation des produits contaminés. Ces symptômes peuvent être plus prononcés chez les jeunes enfants, les femmes enceintes, les sujets immunodéprimés et les personnes âgées.