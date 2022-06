Face à l’inflation galopante, les retraités ne seront pas les seuls à bénéficier d’un coup de pouce de l’État en juillet. Les bénéficiaires des minima sociaux et d’autres prestations sociales devraient, eux aussi, voir leurs revenus augmenter.

Emmanuel Macron s’y était engagé pendant la campagne présidentielle. « Sur les minima sociaux, je souhaite pouvoir les revaloriser dès cet été, en même temps que de rendre le système beaucoup plus simple », avait déclaré le chef de l’Etat le 20 avril dernier, au cours de son duel télévisé d’entre-deux-tours avec Marine Le Pen.

Cela concerne le revenu de solidarité active (RSA), l’allocation aux adultes handicapés (AAH), l’allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa) ou minimum vieillesse, l’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI), l’allocation veuvage (AV) et l’allocation de solidarité spécifique (ASS) pour les chômeurs en fin de droit. L’allocation équivalent retraite (AER) et l’allocation temporaire d’attente (ATA) sont deux minima sociaux en extinction depuis, respectivement, 2011 et 2017.