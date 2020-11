Un mois de traitement pour une maladie chronique

A titre exceptionnel, lorsque la durée de validité d’une ordonnance renouvelable est expirée, le pharmacien d’officine, le prestataire de services ou le distributeur de matériel peut délivrer les produits ou les prestations garantissant la poursuite du traitement pour une durée d’un mois. Le cas échéant, cette délivrance peut s’effectuer au-delà de la date de validité de l’entente préalable de l’organisme de prise en charge afin d’assurer la continuité des prestations. Le professionnel concerné en informe le médecin. Il porte sur l’ordonnance la mention « délivrance par la procédure exceptionnelle pour une durée de X semaines en indiquant le ou les produits ou prestations ayant fait l'objet de la délivrance » en indiquant les produits ou prestations ayant fait l'objet de la délivrance et y appose le timbre de l'officine de pharmacie ou sa signature et la date de délivrance.

Jusqu’à trois mois pour la pilule

Le pharmacien peut délivrer la pilule pour une durée supplémentaire non renouvelable maximale de 3 mois. Cette mesure concerne les « femmes qui sont dans l’impossibilité de consulter un médecin ou une sage-femme lorsque la validité de leur ordonnance est expirée depuis plus d’un an et moins de deux ans », précise l’Assurance maladie.