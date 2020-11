Le 19/11/2020

Prime de Noël 2020 : quand sera-t-elle versée ?

INFO DOSSIER FAMILIAL - Y aura-t-il une prime de Noël en 2020 et à quelle date sera-t-elle versée par la CAF ou la MSA ? Nous sommes en mesure de vous confirmer que son versement aura bien lieu cette année et qu'il interviendra entre le 11 et le 14 décembre du côté de la MSA.

