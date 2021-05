RSA, prime d'activité, ASS... Combien de Français perçoivent ces aides en pleine crise du Covid-19 ?

Chaque mois, la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees) publie un suivi des prestations de solidarité pendant la crise sanitaire. Les derniers résultats, dévoilés le 30 avril, montrent que la baisse du nombre d’allocataires du RSA (revenu de solidarité active) et de l’ASS (allocation de solidarité spécifique), amorcée fin 2020, se poursuit début 2021.

Plus de 2 millions de Français au RSA

Après un an de crise sanitaire, « fin février 2021, 2,02 millions de foyers perçoivent le RSA, soit une augmentation de 4,8 % par rapport à février 2020 », souligne la Drees. C’est à la sortie du premier confinement, avec la détérioration de la situation économique, qu’elle a connu sa plus forte hausse, avec un maximum à 8,6 % en août 2020.

Mais elle décroît depuis décembre : on dénombre une baisse de 58 000 allocataires au total entre fin novembre et fin février. Quoi qu’il en soit, le niveau des effectifs reste quand même bien supérieur à celui d’avant la crise.

Le niveau d’avant crise pour l’ASS

Au contraire du RSA, on observe une baisse de 1,2 % du nombre de bénéficiaires de l’ASS entre fin janvier 2021 et fin janvier 2020. Après avoir fortement augmenté de 11,2 % entre le printemps et l’été, la baisse a été continue depuis octobre 2020, « sans doute grâce aux mesures de prolongation des droits à l’allocation chômage prises par le Gouvernement pendant le deuxième confinement », précise la DREES.

Prime d’activité et AHH en stagnation

APL : l'impact de la réforme

En novembre dernier, le nombre d’allocataires d’une aide au logement (APL, APF et APS) avait atteint son plus haut (+2,5 %) sur la période 2017-2021. Depuis, elle ne cesse de baisser, et en particulier depuis janvier. Cela correspond notamment à la mise en place des aides au logement en temps réel, calculées sur les ressources des douze derniers mois et réévaluées chaque trimestre.