Pour ou contre le passeport vaccinal : le Cese attend votre avis

Pour participer, il faut se rendre sur la plateforme en ligne, Participez.lecese.fr et se créer un compte. Une fois inscrit, vous pouvez répondre à la question. Cinq choix sont proposés, allant de très défavorable à très favorable, et un champ libre vous permet d’expliquer votre position. En une journée, la consultation a déjà recueilli un peu plus de 35 000 contributions.

Un débat prématuré pour le gouvernement

Au gouvernement, on assure que la question d’un passeport vaccinal ou sanitaire n’est pas à l’ordre du jour. Interrogé mardi lors d’un point virtuel sur la relance du tourisme en région PACA, le secrétaire d’Etat chargé du tourisme, Jean-Bapstiste Lemoyne, a estimé le débat sur le sujet « prématuré ». « Vous avez 4 à 5 % de la population européenne vaccinée, les publics les plus fragiles et pas ceux qui le plus spontanément peuvent voyager. Le fait de conditionner le déplacement au fait d’être vacciné est un sujet éthique et pas un petit sujet », a-t-il expliqué.