Le fichier qui les regroupe se trouve à « sept endroits différents sur Internet », a indiqué à Libération Damien Bancal, journaliste spécialisé dans la sécurité informatique, qui a repéré les faits. Il faisait l’objet de discussions sur la messagerie Telegram. Selon Damien Bancal, « au moins quatre pirates ont cherché à commercialiser » les données, susceptibles de provenir « d’un fichier informatique perdu ou volé ». Le journaliste avance l’hypothèse d’une dispute entre les pirates : « Ils se sont disputés publiquement sur plusieurs chaînes Telegram. Pour se venger, l’un d’eux a diffusé au moins un extrait. » Aux yeux de Damien Bancal, « 500 000 données, c’est déjà énorme, et rien n’empêche rien de penser que les pirates en possèdent encore plus ».

Les personnes et les données en ligne concernées

Des contrôles menés par la Cnil

Les laboratoires n’ont pas transmis d’information sur cette fuite à la Cnil. L’article 33 du règlement général sur la protection des données (RGPD) impose une telle information. « En cas de violation de données à caractère personnel, le responsable du traitement en notifie la violation en question » à la Cnil, « dans les meilleurs délais et, si possible, 72 heures au plus tard après en avoir pris connaissance », prévoit ce texte. Une exception est cependant ouverte, dans l’hypothèse où « la violation » n’est « pas susceptible d’engendrer un risque pour les droits et libertés des personnes physiques ». « Lorsque la notification à l’autorité de contrôle n’a pas lieu dans les 72 heures, elle est accompagnée des motifs du retard », ajoute le RGPD.