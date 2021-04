La vaccination et les dernières mesures sanitaires appliquées en France laissent, pour beaucoup de Français y compris le premier d’entre eux, poindre la lumière au bout du tunnel de l’épidémie.

Pourtant, un rapport publié mardi 27 avril par des épidémiologistes de l’Institut Pasteur se veut plus nuancé sur la sortie de crise. Ceux-ci se sont notamment penchés sur les conséquences possibles de la levée des « mesures de freinage » en mai sur les hospitalisations liées au coronavirus.

Ne pas déconfiner trop vite ?

Les auteurs du rapport de l’Institut Pasteur préviennent d’emblée : leurs travaux ne doivent pas être apparentés à des prévisions mais à ce qu’ils sont : des scénarios basés sur plusieurs hypothèses comprenant notamment la contagiosité du variant britannique (qui serait 40 à 60 % plus contagieux que la souche « historique » du coronavirus), le rythme de la vaccination et l’impact du climat. De façon plus précise, ces différentes hypothèses prennent également en compte le taux de reproduction du coronavirus (le fameux R0) en fonction des mesures qui seront toujours en vigueur dans les prochaines semaines.