Depuis le 1er janvier, les parents en situation de handicap bénéficiaires du volet « aides humaines » de la prestation de compensation du handicap (PCH) peuvent demander une PCH parentalité afin de couvrir les besoins d’aides humaines et matérielles nécessaires pour élever leurs enfants jusqu’à l’âge de 7 ans. Trois mois après sa mise en place, l’association APF France handicap tire un premier bilan mitigé de la mise en œuvre de cette nouvelle prestation. Les premiers résultats d’une enquête* menée depuis mi-février auprès de parents handicapés montrent que ce nouveau droit reste « peu connu, ouvert à trop peu de personnes et ne répond pas aux besoins des parents ».

Trop de parents exclus de la PCH parentalité

Ces premiers résultats rejoignent largement les remarques déjà formulées par APF France handicap. Selon l’association, les conditions d’attribution sont trop restrictives. La PCH parentalité, qui se compose d’un forfait mensuel pour le financement d’aide humaine et d'un forfait ponctuel pour le financement d’aides techniques, exclut « une large partie des parents en situation de handicap : les parents qui ne sont pas éligibles à la PCH aide humaine, les parents titulaires d’autres prestations (Allocation compensatrice pour tierce personne, Majoration pour tierce personne, etc.), ceux qui ont plusieurs enfants et même des jumeaux (un seul forfait aide humaine accordé), ceux qui ont des enfants de plus de 7 ans, ceux qui ont des besoins en aide humaine supérieure » à ce que prévoit le forfait. L’association note également que « les conditions d’accès pour les parents adoptants et pour les parents dont les enfants [sont confiés au service de l’aide sociale à l’enfance] restent à définir ».