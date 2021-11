A ce jour, plus de 46,8 millions de Français ont reçu au moins une dose de vaccin contre le Covid-19, soit 69,9 % de la population totale, selon les derniers chiffres de Covid Tracker. Si vous en faites partie et attendez encore votre seconde injection, attention à ne pas baisser la garde ! Même si vous avez envie de vous relâcher, vous devez continuer à être prudent et à bien respecter les gestes barrières. Comme le rappellent les professionnels de santé, un primo-vacciné n’est que partiellement protégé. Il commence à développer des anticorps environ deux semaines après la piqûre. Il est donc tout à fait possible qu’il contracte le Covid-19 dans un délai plus ou moins long rapproché de sa première injection. Que faire dans cette situation ? Quid de la seconde injection ?