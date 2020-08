Paris : les zones à masque obligatoire à l'extérieur

Les zones où le masque est obligatoire

Au nord , des grands axes : le canal Saint-Martin, le bassin de la Villette, le canal de l'Ourcq, mais aussi la Butte Montmartre, les boulevards Barbes, Rochechouard et de Clichy, ainsi, plus à l'est, que les boulevards de Belleville et Ménilmontant.

À l'est aussi, le quartier Mathurin Moreau, Secrétan et rue Manin qui jouxte le parc des Buttes-Chaumont passe aussi en zone "masque obligatoire" (et pas seulement sur le menton : le masque doit couvrir le nez et la bouche). Les rues de la Roquette, de Lappe et Keller passent aussi en rouge, de même que la longue rue des Pyrénées et les rues de Belleville, Ménilmontant, de Bagnolet et d'Avron.