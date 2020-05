A l’approche du début du déconfinement, les Français cherchent à s’équiper en masques barrières et les escrocs en profitent. La gendarmerie de la Gironde met en garde contre les arnaques de vente de masques sur Internet.

« Les annonces en ligne se multiplient proposant la vente de masques de protection, voire même des tests de détection ou de remèdes miracles. Outre le risque de payer des produits que vous ne recevrez jamais, vous vous exposez potentiellement à l'utilisation de produits contrefaits ou dangereux », alerte la gendarmerie sur sa page Facebook.

Au cours des dernière semaines, une « task force » interministérielle anti-arnaques Covid-19, initiée par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a déjà permis de déréférencer plusieurs dizaines de milliers d’annonces en ligne et fermer une centaine de sites.

A lire aussi : Combien coûtent les masques dans les différents supermarchés ?

Des prix plafonnés pour les masques chirurgicaux uniquement

Pour éviter les abus, le gouvernement a décidé de plafonner le prix des masques chirurgicaux à 95 centimes d’euros mais pas celui des masques grand public en tissu. Ces derniers « se prêtent mal à ce type de régulation, explique le ministère de l’Economie dans un communiqué. Ils peuvent en effet répondre à des spécifications diverses, notamment en termes de nombre de lavages et donc de réutilisations, à une grande variété de tissus utilisés et à une hétérogénéité de leurs modes et donc de leurs coûts de fabrication ».

A lire aussi : Masques alternatifs : les pharmacies, bureaux de tabac et supermarchés vont en vendre

Un logo pour reconnaître les masques "grand public" homologués

Le gouvernement a, par ailleurs, mis au point un logo « filtration garantie » qui doit être apposé sur l’emballage des masques grand public en tissu homologués. Il permet de s’assurer que le masque acheté est conforme au cahier des charges élaboré par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et permet de filtrer les gouttelettes contenant le virus. La mention « filtration garantie » atteste que le masque a réussi les tests réalisés par la Direction générale de l’Armement. Il existe quatre versions du logo selon le nombre de lavages maximums recommandés.

A noter : un masque lavable cinq fois peut être porté six fois, un lavable dix fois peut être utilisé onze fois, et ainsi de suite.

Bon à savoir : Un masque grand public en tissu ne doit pas être porté plus de quatre heures et doit être lavé après chaque utilisation à 60° pendant 30 minutes en machine.

Privilégiez les achats en pharmacie, bureaux de tabac ou supermarchés

Si vous êtes tenté d’acheter vos masques sur Internet, vérifiez toujours l’adresse du site Web sur lequel vous vous rendez (l’adresse web doit commencer par https et être précédé par un cadenas fermé) ainsi que l’orthographe. Si le français est approximatif, méfiez-vous. De même, si le délai de livraison est de 24 heures. En cas de doutes, vous pouvez vérifier la liste des vendeurs qui ont passé les tests de filtration et peuvent prétendre au logo officiel sur le site de la Direction générale des entreprises. Elle est régulièrement mise à jour. En cas de pratique frauduleuse, n’hésitez pas à les signaler sur la plateforme SignalConso de la DGCCRF.

Le mieux reste de privilégier les canaux d’approvisionnement officiels : les pharmacies, bureaux de tabac, supermarchés ou la plateforme de vente de l’Agence française de normalisation (Afnor), Masques-barrieres.afnor.org.

En vidéo : Tuto faites votre masque en tissu