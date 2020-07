40 millions de masques envoyés aux 7 millions de Français les plus pauvres

La complémentaire santé solidaire remplace depuis novembre 2019 la couverture-maladie universelle complémentaire (CMU-C) et l’aide au paiement d’une complémentaire santé (ACS). Cette aide pour payer les dépenses de santé est réservée aux personnes bénéficiaires de l'assurance-maladie dont les ressources sont légèrement en dessous du seuil de pauvreté et inférieures à un certain seuil fixé selon la composition du foyer.

2 millions de masques remboursés pour les plus fragiles

Olivier Véran a également annoncé que l’assurance maladie remboursera à 100 % les masques chirurgicaux, sur prescription, pour 2 millions de Français qui sont porteurs de vulnérabilité. Cette mesure fait suite à un avis rendu le 30 juin dernier par la Haute autorité de santé (HAS). La commission d’évaluation des dispositifs médicaux a recommandé que le masque chirurgical Assanis, fabriqué par le laboratoire Majorelle, soit pris en charge pour les patients atteints de Covid-19 et ceux à haut risque de développer une forme grave d’infection au coronavirus.

Les professionnels de santé

Les professionnels de santé libéraux peuvent également retirer des masques dans les pharmacies. Chaque semaine, les médecins, dentistes et infirmiers ont droit à 24 masques chirurgicaux ; les pharmaciens, kinés, sages-femmes à 18 ; et les audioprothésistes, diététiciens, opticiens, ergothérapeutes, orthophonistes, orthoptistes, pédicures-podologues, psychologues, psychomotriciens et orthoprothésistes et podo-orthésistes à 12.