A partir du 11 mai, date du début du déconfinement, le port d’un masque alternatif en tissu pourrait devenir obligatoire dans les transports en commun. Si les tutos sur Internet pour en confectionner ne manquent pas, il est également important de savoir l’entretenir correctement.

Comme l’indique l’Organisation mondiale de la santé (OMS), un masque se met avant de sortir et après s’être lavé les mains avec une solution hydroalcoolique ou à l’eau et au savon. Il doit couvrir la bouche et le nez et être bien ajusté. Une fois installé, vous ne devez plus y toucher, ni l’enlever. Si vous l’avez touché, désinfectez vos mains. De retour chez vous, vous devez d’abord vous laver les mains avant de le retirer par les attaches en évitant de toucher le devant du masque et vous relaver les mains après l’avoir enlevé.

A lire aussi : Tuto - Fabriquer un masque en tissu

A quelle fréquence devez-vous nettoyer votre masque ?

Un masque en tissu doit être nettoyé après chaque utilisation. Si vous ne pouvez pas le laver tout de suite, mettez-le dans une boîte hermétique en plastique qu’il faudra laver avec de l’eau de javel.

A lire aussi : Coronavirus : où acheter des masques alternatifs en tissu ?

Vous pouvez le mettre en machine 30 minutes minimum à 60°C cycle coton avec votre lessive habituelle. Le lavage peut se faire avec des vieux draps et l’utilisation d’adoucissant n’est pas nécessaire. Avant de passer votre masque à la machine, l’Afnor, l’association française de normalisation, recommande de procéder à un rinçage à froid du lave-linge avec de la javel ou de le faire tourner à vide à 60°C ou 95°C sans essorage.Vous pouvez également le mettre au four à 75°C pendant 30 minutes. En revanche, l’usage du micro-ondes n’est pas recommandé.

En vidéo : Un tuto pour faire votre masque en tissu

Chargement de votre vidéo...

A lire aussi : Déconfinement : un masque grand public pour chaque Français à partir du 11 mai

Comment faut-il faire sécher votre masque ?

L’Afnor conseille de sécher complètement un masque barrière dans les deux heures après le lavage. Il ne faut pas le sécher à l’air libre mais utiliser un sèche-linge ou un sèche-cheveux. Le masque doit être séché complètement, voire sur-séché. Une fois sec, pensez à bien nettoyer les filtres de votre machine et à vous laver les mains après.

Pouvez-vous utiliser un fer à repasser ou à vapeur pour l’entretien du masque ?

Oui, c’est possible d’ « utiliser un fer à repasser ou à vapeur pour entretenir ou retirer des éventuels plis après lavage », indique l’Afnor. Vous devez toutefois faire attention à ne pas endommager les composants du masque, notamment les brides en élastique. En revanche, le passage du fer à repasser « ne peut en aucun cas se substituer au lavage en machine ».

Pouvez-vous utiliser un sèche-cheveux pour l’entretien du masque ?

Oui, si vous souhaitez faire sécher plus vite votre masque. Mais attention, comme pour le fer à repasser, l’utilisation du sèche-cheveux ne peut pas se substituer au lavage en machine.

Combien de temps pouvez-vous utiliser le même masque ?

Un masque barrière en tissu peut être utilisé plusieurs fois à condition d’être lavé après chaque utilisation. Vous pouvez le porter maximum quatre heures. Au-delà, il n’est plus efficace. Après chaque cycle de lavage, inspectez votre masque avec des gants. Au moindre dommage (déformation, usure, etc.), vous devez le jeter dans un sac en plastique.