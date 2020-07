Alors que le port du masque est obligatoire en France dans les lieux publics clos (magasins, salles de sport, banques, etc.) depuis lundi 20 juillet sous peine d’une amende de 135 euros, plusieurs municipalités ont décidé, face à l’afflux de touristes, d’aller plus loin et d’imposer le masque à l’extérieur. Certaines limitent l’obligation aux marchés de plein air ou aux brocantes mais d’autres l’étendent à des quartiers entiers très fréquentés.

Villes où le masque est obligatoire dans les marchés de plein air

En Bretagne, la préfecture du Finistère a signé jeudi 16 juillet un arrêté pour imposer le masque dans tous les marchés de plein air de 26 communes, dont Brest, Morlaix, Crozon ou Quimper. Le préfet des Côtes-d’Armor a fait de même lundi 20 juillet pour l’imposer sur les marchés de près de 70 communes, dont Dinan, Paimpol, Lannion ou Saint-Brieuc. La ville de Lorient(Morbihan) a également pris un arrêté municipal rendant le masque obligatoire sur tous les marchés extérieurs depuis le 21 juillet.

Des municipalités d’autres régions ont pris la même décision. Le masque est ainsi devenu obligatoire sur les marchés non-couverts à Canet-en-Roussillon (Pyrénées-Orientales) et sur celui du Cilaos à La Réunion.

A Carpentras (Vaucluse), le maire a rendu le port du masque obligatoire sur les marchés des mardi-vendredi et la brocante du dimanche. L’arrêté municipal entrera en vigueur vendredi 24 juillet.

Villes où le masque est obligatoire dans le centre-ville

D’autres communes ont, en revanche, décidé d’étendre l’obligation aux rues du centre-ville.

A Le Grau-du-Roi (Gard), le port du masque est obligatoire depuis samedi 18 juillet dans les rues piétonnes de la ville. Un premier arrêté municipal l’avait déjà imposé du 19 mai au 1er juin.

A Saint-Brieuc (Côtes d’Armor), le masque est obligatoire, depuis lundi 20 juillet, dans 31 rues du centre-ville, dans les aires de jeux des parcs et jardins municipaux, sur les quais du port de Légué ainsi que lors des manifestations à caractère culturel, festif ou sportif organisées sur l’espace public et regroupant plus de 10 personnes. Cette obligation du port du masque sur l’espace public « ne s’applique pas aux personnes présentant un handicap, aux personnes pratiquant une activité sportive, et aux personnes utilisant un moyen de locomotion quel qu’il soit, à l’exception des usagers des transports publics ».

A La Rochelle (Charente-Maritime), le masque est obligatoire pour les plus de 11 ans dans un périmètre commerçant et touristique du centre-ville depuis mercredi 22 juillet et jusqu’à fin août. Cela concerne le secteur du Vieux port ainsi que les rues et places commerçantes de l’hyper centre et l’ensemble des marchés alimentaires couverts ou non. Si la mesure n’est pas respectée, « des sanctions pourront être appliquées dès le début d’août », précise l’arrêté municipal. Seules les personnes en situation de handicap munies d’un certificat médical peuvent déroger à cette obligation à condition d’appliquer les mesures sanitaires.

A Concarneau (Finistère), le masque est obligatoire depuis mardi 21 juillet et jusqu’à nouvel ordre, pour toute personne à partir de 11 ans, de 10 heures à 22 heures dans l’ensemble des rues de la Ville-Close, sur les remparts, le Petit Château, la place Saint-Guénolé et le Carré des Larrons.

A La Baule-Escoublac (Loire-Atlantique), le port du masque est obligatoire à partir de 10 ans, depuis mercredi 22 juillet et jusqu’au 31 août inclus, sur tous les marchés de la ville, pendant leurs horaires d’ouverture au public et sur les quatre secteurs commerçants classés en zone touristique internationale (ZTI) : quartiers de Gaulle, Lajarrige, du marché et du casino, de 10 h à 23 h. Les personnes ne respectant pas les mesures de cet arrêté pourront se voir refuser l’accès aux secteurs concernés et s’exposeront à une contravention de première classe de 38 euros.