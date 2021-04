Les kinés, sages-femmes et orthophonistes pourront faire plus de prescriptions

Simplifier le système de santé et notamment l'accès au soin pour les patients, tel est l'objectif principal de la proposition de loi qui vient d’être définitivement adoptée par l’Assemblée nationale, ce mercredi 14 avril. La proposition de loi concrétise les mesures non budgétaires issues des conclusions du Ségur de la santé de juillet 2020. Son objectif est de poursuivre la modernisation du système de santé, d’améliorer le quotidien des soignants et la prise en charge des patients.

Davantage de possibilités de prescriptions pour les sages-femmes

Avec la proposition de loi, les sages-femmes verront leurs capacités de prescription augmenter. Ainsi, elles auront la possibilité de prescrire des arrêts de travail de plus de 15 jours, des dépistages et des traitements pour les infections sexuellement transmissibles (IST).

Les kinésithérapeutes pourront prescrire des substituts nicotiniques ou des antalgiques

Champ de prescriptions plus large pour les ergothérapeutes

Les orthophonistes pourront adapter les prescriptions de moins d'un an

Pour les orthophonistes, la loi a suscité plus de débats et certains points dans le texte ont ainsi été modifiés. L'article 2 prévoyait l’accès direct aux orthophonistes sans passer par le médecin traitant. De plus, pour les orthophonistes, il leur donnait la possibilité de renouveler et/ou d'adapter des prescriptions d'acte d'orthophonie. Cependant, un amendement déposé par le gouvernement et adopté par l’Assemblée nationale le 18 mars dernier, a supprimé cette possibilité d'accès direct, pour les patients, aux orthophonistes.