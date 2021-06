La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), la Direction générale de la santé (DGS) et l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) alertent les parents et les personnes ayant la garde de jeunes enfants sur les risques d’ingestion de billes aimantées. « Ces accidents peuvent entraîner des complications très graves », alertent les autorités dans un communiqué commun.