Interruption médicale de grossesse : qu’est-ce qui va changer  ?

C’est une possible extension du droit à l’avortement qui déchaîne les foudres conservatrices. Le projet de loi bioéthique, tel qu’adopté le 31 juillet par l’Assemblée nationale en deuxième lecture et transmis le 3 août au Sénat, permet à une femme enceinte souffrant d’une « détresse psychosociale » d’obtenir une interruption médicale de grossesse (IMG).

Quelles conditions pour une IMG ?

À l’heure actuelle, l’expression « inclut des situations de détresse psychosociale. Cependant, nous ne pouvons que constater trop souvent des interrogations et des divergences d’interprétation sur l’opportunité de prendre en compte la détresse psychosociale parmi les causes de péril grave justifiant la réalisation d’une IMG », justifient dans leur exposé des motifs les auteurs de l’ amendement dont est issue la disposition.

Une décision « au cas par cas »

Les demandes d’interruption médicale de grossesse n’aboutissent pas systématiquement. « C’est du cas par cas », a indiqué le 4 août à l’Agence France-Presse (AFP) Israël Nisan, gynécologue et obstétricien. Selon le président du Collège national des gynécologues et obstétriciens français, « plus l’âge gestationnel avance, plus l’acceptation de l’IMG est rendue difficile pour les médecins ».