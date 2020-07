Devenus indispensables pour se protéger contre le coronavirus, lorsque le lavage des mains avec de l’eau et du savon n’est pas possible, les gels hydro-alcooliques ne sont pas toujours de bonne qualité. La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a rappelé, à plusieurs reprises, des solutions hydro-alcooliques qui étaient, en réalité, inefficaces.

Pour être sûr de choisir un gel hydro-alcoolique efficace, la « task force de lutte contre les fraudes et escroqueries dans le contexte du Covid-19 », mise en place par les services de l’Etat et les autorités de contrôle, préconise d’acheter des produits :

Des prix réglementés jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire

A noter : certaines pharmacies peuvent préparer des solutions hydro-alcooliques. Etant plus coûteux à produire, les prix de vente maximum sont augmentés d’un facteur de 1,5 pour les contenants de 300 ml ou moins et de 1,3 pour ceux de plus de 300 ml. Lorsque le consommateur apporte son propre contenant, les coefficients de majoration sont de 1,2 pour les contenants de 300 ml ou moins et de 1,1 pour ceux de plus de 300 ml.