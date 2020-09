« Entre le 11 mai et le 24 août, 63 cas » d’enfants âgés en moyenne de 4 ans ayant reçu du gel dans les yeux et « ayant présenté des symptômes oculaires ont été enregistrés par les Centres antipoison », avertissent le ministère de la Santé et l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) dans un communiqué commun. Dans les trois-quarts des cas, les projections accidentelles sont survenues dans un magasin ou un centre commercial. Les autres ont eu lieu dans un restaurant, une piscine, un jardin public ou une salle de spectacle.