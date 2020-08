Une proposition de loi contre le protoxyde d’azote

« Troubles neurologiques graves »

La Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives et la Direction générale de la santé ont alerté l’année dernière quant à « l’augmentation récente des cas de troubles neurologiques graves en lien avec un usage détourné » du gaz hilarant.

Des recommandations pour réduire les risques

D’après le site drogues.gouv.fr , si vous consommez du protoxyde d’azote, il faut en vue de réduire les risques pour votre santé et celle d’autrui :

Consultation médicale

La consultation d’un médecin est recommandée en présence de « symptômes inhabituels après consommation » ainsi qu’« en cas de difficulté à contrôler et [à] stopper sa consommation », poursuivent la Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives et la Direction générale de la santé.