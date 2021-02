C’est une mesure jamais mise en œuvre dans la lutte contre la pandémie de Covid-19. Le chef de l’Etat, Emmanuel Macron, a rapporté jeudi 25 février des discussions autour de la mise en place possible d’un « pass sanitaire » pour favoriser les déplacements et la réouverture des lieux publics fermés, lors d’une conférence de presse suivant la première journée d’un Conseil européen extraordinaire.

Quelles informations figureront dans le pass sanitaire ?

Le président de la République s’est montré évasif sur le sujet. « On pourra sans doute intégrer dans ce pass sanitaire des éléments de tests négatifs récents, on pourra regarder si vous avez été vacciné », a dit le chef de l’Etat.

Comme le remarque le journal 20 Minutes , le pass sanitaire ne pourra inclure seulement des données liées à l’éventuelle vaccination de leur détenteur. « Si on arrive à rouvrir certains lieux, nous ne saurions conditionner leur accès à une vaccination, alors même que nous n’aurions même pas ouvert la vaccination aux plus jeunes », a noté Emmanuel Macron.

L’exécutif se refuse pour l’heure à la mise en place d’un passeport vaccinal, comme l’a rappelé le 23 février sur Sud Radio le secrétaire d’Etat chargé de la Transition numérique et des communications électroniques, Cédric O. Au sein de l’UE, le gouvernement grec milite pour la création d’un passeport vaccinal, dans le but de relancer le tourisme dans le pays.

À quoi donnera accès le pass sanitaire ?

Allez-vous être obligé d’utiliser le pass sanitaire ?

Non, mais les dirigeants européens envisagent d'inciter la population à y recourir. « On va demander à ce que les gens s’enregistrent pour faciliter le système d’alerte, si quelqu’un vient assister à un événement, qu’il puisse être enregistré avec un code, afin qu’on retrouve beaucoup plus facilement ses cas contacts. Ce qu’on commence à faire avec TousAntiCovid, on le fera de manière plus efficace », estime Emmanuel Macron.