Ehpad : les modalités de visite sont bientôt assouplies

« En cohérence avec l’évolution nationale, les recommandations nationales relatives aux visites dans les Etablissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) sont assouplies à compter du 5 juin », a déclaré le ministère de la Santé dans un communiqué. Depuis le 20 avril, les visites étaient à nouveau possibles, mais dans des conditions extrêmement limitées : pas plus de deux personnes à la fois et contact visuel uniquement.

A partir de vendredi, les directeurs des Ehpad vont pouvoir mettre en place, lorsque « la situation sanitaire le permet », une reprise des visites des proches dans les conditions suivantes :

les visites de plus de deux personnes à la fois seront autorisées lorsqu’elles ont lieu en dehors de la chambre ;

à la fois seront autorisées lorsqu’elles ont lieu en dehors de la chambre ; les visites dans les chambres seront limitées à deux personnes maximum , si « les conditions de sécurité le permettent » ;

seront , si « les conditions de sécurité le permettent » ; les visites de mineurs sont autorisées, à la condition que ces derniers portent un masque.

La présence continue d’un professionnel aux côtés des proches lors de la visite ne sera plus nécessaire.

« La reprise de davantage de visites médicales et paramédicales et des activités collectives en tous petits groupes peut être décidée, ainsi que l’intervention de bénévoles formés et encadrés », précise le ministère. De même, lorsque l’établissement est doté d’un jardin ou d’une cour, les promenades et autres animations en tous petits groupes peuvent être organisées.

Des visites dans le respect des gestes barrières

L’ensemble des visites et activités doit toujours s’appliquer dans le strict respect des consignes de sécurité sanitaire. Ainsi, le lavage des mains, la distanciation physique et le port du masque chirurgical restent obligatoires pour tous les visiteurs.

Les personnes âgées sont, en effet, les plus à risques de développer une forme grave de Covid-19. A ce jour, près de 45 % des Ehpad déclarent encore au moins un cas de coronavirus.