Un homme brûlé au ventre et à la main, un autre grièvement blessé à la cuisse, un incendie qui se déclare dans une chambre, une voiture qui prend feu… Chaque année, des accidents provoqués par l’explosion d’une batterie défectueuse de cigarette électronique surviennent. Trois en 2020 et cinq en 2019 ont été signalés à la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF). Les accidents ont lieu principalement lorsque la batterie se trouvait, chargée ou non, dans une poche de vêtement ou un sac. « Même si les explosions de batteries sont rares par rapport au nombre de produits en circulation, elles peuvent avoir des conséquences graves », souligne la DGCCRF.