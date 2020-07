Les députés de la commission spéciale d’examiner le projet de loi bioéthique ont voté mercredi 1er juillet un amendement visant à mettre fin à toute « discrimination » envers les personnes ayant eu des relations homosexuelles.

« Les critères de sélection du donneur ne peuvent être fondés sur le sexe du ou des partenaires avec lesquels il aurait entretenu des relations sexuelles », est-il écrit dans l’amendement, dont le premier signataire est le député socialiste Hervé Saulignac. L’adoption définitive de cette disposition n’est pas certaine, le projet de loi bioéthique, déjà adopté en première lecture par l’Assemblée nationale et le Sénat, devant être soumis aux députés en séance publique, soit dans l’hémicycle du Palais Bourbon.

Une exclusion déjà inscrite dans la loi

Le principe de l’absence de sélection reposant sur l’orientation sexuelle est déjà prévu par la loi, où il est libellé en des termes plus généraux. Comme le rappelle l’exposé des motifs du texte, l’article L. 1211-6-1 du Code de la santé publique prévoit que « nul ne peut être exclu du don de sang en raison de son orientation sexuelle », depuis une loi du 26 janvier 2016, qui a mis fin à l’interdiction totale du don de sang par des hommes ayant eu des partenaires masculins, posée en 1983, au début de l’épidémie du Sida. Les seules exclusions ne peuvent être fondées que sur des « contre-indications médicales ».

Le délai d’abstinence alors exigé pour pour des hommes ayant des relations homosexuelles a été fixé à 12 mois. Marisol Touraine, ministre de la Santé sous le quinquennat de François Hollande, s’était engagée à une « réduction progressive » de ce délai, afin de « rapprocher les règles qui s’appliquent à eux des règles applicables aux autres donneurs », soit 4 mois d'abstinence pour les donneurs hétérosexuels ayant eu plusieurs partenaires dans l’année.

De nouveaux critères de sélection

Un arrêté du 17 décembre 2019, entré en vigueur le 2 avril dernier, a prévu de nouveaux critères de sélection des donneurs, en réduisant à 4 mois le délai d’abstinence pour un homme ayant des rapports homosexuels, mais à condition qu’il n’ait eu qu’un seul partenaire.

« Une première étape » avant « l’alignement à terme des critères pour tous les donneurs, la disparition de la référence à l’orientation sexuelle au profit de la recherche d’un comportement individuel à risque », avait assuré Agnès Buzyn, alors ministre des Solidarités et de la santé, citée par les rédacteurs de l’exposé des motifs.

« Complètement insensé »

L’association de lutte contre le Sida Aides s’insurge contre l’emploi du terme « discrimination » dans l’exposé des motifs. « Nous n’avons jamais considéré que la fixation de critères de sélection constitue une discrimination, explique à Dossier Familial Enzo Poultreniez, militant de Aides. C’est un sujet mal compris, car des personnes homosexuelles peuvent faire l’objet de stigmatisation et de discrimination lorsqu’elles veulent donner leur sang. Nous avons d’ailleurs travaillé pour améliorer leurs conditions d’accueil et d’orientation auprès de l’Etablissement français du sang et de la Direction générale de la santé. »

Pour Enzo Poultreniez, « plus que le changement de critères, la priorité est la sécurité des personnes transfusées. Il est complètement insensé d’inscrire dans la loi de telles dispositions. Il existe de nombreuses restrictions règlementaires au don de sang tout à fait justifiées. On ne sait pas quel virus peut émerger et justifier de nouvelles restrictions. Nous espérons que cet amendement ne sera pas adopté en séance publique ».

« Les députés doivent s’appuyer sur des études scientifiques, sur des faits », insiste le militant d’Aides.

Un « beau geste de solidarité »

Tout en se refusant à commenter le vote et en expliquant mettre « en œuvre les décisions prises par les pouvoirs publics », l’Etablissement français du sang (EFS) salue auprès de Dossier Familial une « dynamique parlementaire autour du don de sang ». Le vote prouve « l’attachement et l’intérêt des citoyens à ce beau geste de solidarité », estime l’organisme, qui détient le monopole du prélèvement de sang.

« L’EFS est bien sûr attentif à tous les débats qui pourraient contribuer à favoriser l’engagement autour de cette belle cause dans le respect de deux piliers importants : l’autosuffisance et la sécurité des donneurs et receveurs », précise-t-on.

« Besoins en sang élevés »

Les besoins en sang ont diminué durant le confinement, selon l’EFS, qui lie à cette tendance à « la déprogrammation d’un grand nombre d’opérations non urgentes dans les hôpitaux », comme de « certaines greffes ».

Mais « depuis la reprise de l’activité hospitalière courant mai, les besoins en sang sont élevés et devraient le rester tout l’été ».