Les personnes qui les recevront sont les bénéficiaires au 24 décembre 2020 de la Complémentaire santé solidaire et de l’Aide médicale de l’Etat (AME). Ils n’ont aucune démarche à effectuer pour en bénéficier.

Six masques par personne composant le foyer

Si plusieurs personnes composent le foyer, chaque membre âgé de plus de 6 ans (nés en 2015 ou après) recevra six masques lavables (en un ou plusieurs envois postaux) de catégorie 1, dont le taux de filtration est supérieur à 90 %. « Les 1,3 millions d’enfants âgés de 6 à 14 ans, concernés par le dispositif, bénéficieront de masques adaptés à leur taille », a précisé le ministère de la Santé dans un communiqué. Trois tailles différentes seront envoyées selon la date de naissance des enfants :

Pour rappel, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a recommandé de ne plus utiliser de masques artisanaux ni de masques en tissu industriels de catégorie 2. Selon le Haut conseil de la santé publique (HCSP), ils ne seraient pas assez efficaces face aux variants du coronavirus plus contagieux. Un décret préconisant de ne plus en porter dans l’espace public doit paraître très prochainement au Journal officiel.