Le pass sanitaire fera bien partie de la stratégie de déconfinement du gouvernement face au Covid-19. Après un premier rejet, l’Assemblée nationale a finalement voté, le 12 mai dernier, en faveur de sa mise en place à partir du 9 juin prochain. Dans la foulée, la Commission nationale informatique et libertés (Cnil) a émis un avis favorable à son déploiement, à condition notamment que l’exécutif définisse, « de manière précise, les finalités, la nature des lieux, établissements et évènements concernés ainsi que le seuil de fréquentation minimal envisagé ». C’est désormais chose faite, a dévoilé Le Journal du dimanche .

Où le pass sanitaire sera-t-il obligatoire ?

A partir du mercredi 9 juin, date de la troisième étape du déconfinement, la présentation d’un pass sanitaire sera obligatoire pour accéder aux lieux et rassemblements de plus de 1 000 personnes suivants : chapiteaux, théâtres, salles de spectacle, de conférence, salons et foires d'exposition, stades, établissements de plein air et sportifs couverts, grands casinos, festivals assis ou debout de plein air, compétitions sportives de plein air en extérieur, croisières et bateaux avec hébergement ainsi que d’autres événements lorsqu’ils sont spécifiquement localisés comme les bals organisés par les collectivités.