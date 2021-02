Elle est présente en quantité dans les poissons gras, le chocolat noir, le lait, les œufs ou encore les champignons… La vitamine D est connue pour ses effets positifs sur l’état général du corps et plus particulièrement le système immunitaire, en première ligne alors que le Covid-19 circule toujours intensément dans l’Hexagone.

Les dangers du surdosage de vitamine D

Santé Magazine s’est récemment fait l’écho des dangers liés au surdosage de vitamine D. Cette dernière restant stockée dans les graisses, elle agit principalement sur la quantité de calcium et de phosphate dans le sang et les urines.

Une consommation raisonnable et contrôlée

On l’aura compris, la prise de vitamine D en quantité n’est pas sans danger. Que ce soit via l’alimentation ou le recours aux compléments alimentaires : il est plus que nécessaire de contrôler sa consommation pour éviter à tout prix le surdosage.