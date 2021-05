A quoi sert l’attestation de vaccination ?

Ce document, remis au format papier depuis le 3 mai, permettra d’activer le Pass sanitaire français, qui sera nécessaire, à compter du 9 juin, pour accéder à certains lieux et rassemblements de plus de 1 000 personnes comme les théâtres, les salles de spectacle, les salons ou les stades. Il permettra également de recevoir le certificat vert numérique européen, document qui sera nécessaire pour voyager au sein de l’Union européenne à partir du 1er juillet prochain. Une nouvelle version de l’attestation de vaccination certifiée, conforme aux normes européennes et bilingue français-anglais, sera disponible à compter du 21 juin.