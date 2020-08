Covid-19 : un défaut dans la méthode de calcul des nouveaux cas

« En cette période de vacances, les taux d’incidence par département et région de résidence ne reflètent pas que la transmission dans le département ou la région de résidence. En effet, les personnes en vacances hors de leur département et qui acquièrent l’infection dans leur lieu de vacances sont comptabilisés dans la base SI-DEP selon leur commune de résidence habituelle », explique Santé publique France dans son bulletin, repéré par Le Parisien.

« Transmission en zone de vacances »

Or, « pour les régions avec de fortes progressions, comme l’Île-de-France, une part de cette progression est certainement imputable à une transmission en zone de vacances », poursuit Santé publique France.Par exemple, le test d’un Parisien dépisté à Sète où il passe ses vacances sera comptabilisé comme un cas dans la capitale et en Île-de-France et pas en Hérault et en Occitanie.

« Dans le tuyau du SI-DEP, on ne peut rentrer qu’une adresse, et c’est forcément l’adresse de résidence habituelle, a souligné auprès du Parisien le président du Syndicat national des biologistes, François Blanchecotte. À un moment, il y a eu des discussions pour pouvoir en mettre deux, mais c’était compliqué en pratique. »

Le défaut nuit à la connaissance de la circulation du virus sur le territoire. Les personnes testées positives ont-elles été contaminées sur leur lieu de vacances ou avant leur départ ? D’après Le Monde et Le Parisien, le fichier SI-DEP ne mentionne pas le délai entre le départ et le test. La période d’incubation du Covid-19, entre la contamination et l’apparition des premiers symptômes, est en général comprise entre 3 et 5 jours, mais elle peut atteindre 14 jours, rappelle le ministère des Solidarités et de la santé sur son site.