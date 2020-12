Les objectifs du fichier

Ce traitement, dont sont responsables la direction générale de la santé (DGS) et la Caisse nationale de l’assurance maladie (Cnam), répond à plusieurs finalités, telles que :

Un risque nouveau lié à la vaccination anti-Covid apparaît ? Le fichier doit permettre la transmission aux personnes d’une information sur ce risque aux personnes vaccinées et, le cas échéant, leur orientation vers un parcours de soins adaptés.

Les informations présentes dans le fichier

Le traitement informatique mentionne notamment des éléments d’identification concernant la personne invitée à se faire vacciner ou vaccinée (nom, prénoms, sexe, date de naissance, lieu de naissance, numéro de Sécurité sociale ou code d’admission au bénéfice de l’ aide médicale de l’Etat, AME ). Il inclut également les coordonnées de la personne et de son représentant légal éventuel (adresse postale, numéro de téléphone, adresse électronique).

Des informations sur les critères d’éligibilité non médicaux à la vaccination (par exemple, résidence dans un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, Ehpad) sont présentes dans le fichier. Enfin, y sont mentionnées des données d’identification des professionnels de santé et des personnes placées sous leur responsabilité ayant réalisé la consultation préalable et la vaccination.