En Île-de-France, 40 % d'infectés

Ainsi, selon la dernière mise à jour de ces données, plus de 23 % des Français ont été infectés par le coronavirus depuis le début de l'épidémie. A une échelle plus locale, c'est sans surprise la région Île-de-France (12 millions d'habitants) qui fut la plus touchée avec, toujours selon les estimations, 40,4 % de la population qui a déjà été en contact avec le Covid-19. Une donnée qui prend en compte les tests positifs et la part de patients asymptomatiques non-détectés.