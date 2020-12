Pendant l’état d’urgence sanitaire, au printemps dernier, les indemnités journalières de sécurité sociale avaient été versées sans délai de carence. Mais depuis le 10 juillet dernier, la suspension du délai de carence avait pris fin. Les assurés devaient de nouveau attendre trois jours dans le secteur privé et un jour dans la fonction publique avant de pouvoir bénéficier des indemnités journalières de maladie. Seuls ceux identifiés comme « cas contact » et ne pouvant pas télétravailler pouvaient continuer à bénéficier de la suppression du délai de carence jusqu’au 31 décembre.

« C’est un enjeu de bons sens. C’est vrai qu’on ne peut pas forcément comprendre pourquoi quand on est cas contact on n’a pas de jours de carence et on en a quand on est malade. Et puis c’est aussi pour encourager à l’isolement. Dans la stratégie qu’on met en place, c’est très important que les gens restent chez eux », a expliqué Elisabeth Borne. Des concertations avec les partenaires sociaux ont été ouvertes afin de mettre en œuvre la mesure début 2021.