Alors que la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 pèse de plus en plus sur le moral des Français, les assureurs de la Fédération française de l’assurance, les mutuelles de la Mutualité française et les institutions de prévoyance ont annoncé, lundi 22 mars, la mise en place d’un « dispositif inédit » pour prendre en charge, tout au long de l’année, le remboursement des consultations de psychologues libéraux.

En pratique, les consultations seront prises en charge dès le premier euro facturé et dans la limite de 60 € par séance. Les mutuelles s’engagent à rembourser au minimum quatre séances par an, tandis que les assureurs limitent le remboursement à quatre séances maximum par an. Les institutions de prévoyance, spécialisées dans les contrats d’entreprises, promettent, elles, de rembourser plusieurs séances par an, sans donner de chiffre précis.