La mesure est appliquée sur le littoral des Alpes-Maritimes et dans le Dunkerquois depuis le 27 février, et dans le Pas-de-Calais depuis le 6 mars mais ses effets sont encore difficilement mesurables sur la situation sanitaire.

Baisse du taux d’incidence et du taux de positivité

Sauf que ces mesures ont été mises en place en période de vacances scolaires qui, comme on le sait, contribue à freiner un peu l’épidémie. « Les vacances ont pris fin le 8 mars à Nice et à Dunkerque donc il faut encore attendre un peu pour voir l'effet propre du confinement le week-end », estime dans Le Figaro Pascal Crépey, épidémiologiste à l'École des hautes études en santé publique. « Les vacances ont pris fin le 8 mars à Nice et à Dunkerque donc il faut encore attendre un peu pour voir l'effet propre du confinement le week-end ». De plus, dans les Alpes-Maritimes, la baisse avait déjà commencé avant que ne soit appliqué le confinement le week-end et elle est biaisée par le fait que le nombre de tests réalisés a nettement diminué, même s’il remonte depuis trois jours.