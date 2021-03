Le variant breton moins bien détecté par les tests

Toutefois, les autorités sanitaires se veulent rassurantes, évoquant « l’absence de données à ce jour concernant une éventuelle transmissibilité accrue de ce virus par rapport aux souches de 2020 [britannique, sud-africaine, brésilienne, ndlr] » et une éventuelle plus grande fréquence des formes sévères.

Une multitude de variants déjà identifiés

Inutile toutefois de céder à l’affolement face à cette découverte en territoire français. Nos confrères de Santé Magazine apportent des précisions sur ce phénomène naturel des variants : « Par définition, les virus mutent en permanence pour s’adapter aux hôtes qu’ils viennent contaminer. Mais lorsque les virus se multiplient dans les cellules, leur "recopiage" peut induire des changements de leur séquence génétique. On parle alors de "variants" ou de "souches variantes" pour désigner des souches virales sur lesquelles se sont fixées plusieurs mutations. Si ces mutations sont sans incidence la plupart du temps, certaines peuvent permettre aux virus de pénétrer plus facilement dans les cellules, de s'y multiplier plus vite et de devenir plus contagieux. »