A noter

Les personnes cas contact doivent continuer à utiliser le téléservice , mis en place en octobre dernier, pour demander un arrêt de travail. Si leur test se révèle positif et si elles ne peuvent pas télétravailler, elles bénéficieront, à compter du lendemain de la date d’obtention du résultat du test, d’indemnités journalières et d’un complément employeur versés sans vérification des conditions d’ouverture de droits et sans délai de carence.