Covid-19 : comment concilier vacances d'été et vaccination ?

Le contre-la-montre est lancé, et il est déjà dans la tête de beaucoup de Français : à l’approche de l’été et alors que le calendrier du déconfinement permet une meilleure visibilité, l’organisation des grandes vacances se précise.

Beaucoup de Français hésitent encore à prendre le chemin des centres de vaccination. 33 % à se disent encore sceptiques ou hésitants et les plus confiants craignent que le rendez-vous pour l’administration de la seconde dose tombe en pleines vacances, alors qu’ils seront loin de leur lieu de résidence habituel. Pour cela, le ministre de la Santé Olivier Véran a présenté le 2 juin dernier, les mesures du gouvernement pour rassurer sur ces questions logistiques.

Vacances ou vaccin : une souplesse accordée

Dans les faits, alors que pour les vaccins Pfizer et Moderna, ces deux doses sont administrées généralement à sept semaines d’intervalle, il sera désormais possible de prendre rendez-vous entre six et huit semaines après dans le même centre de vaccination.