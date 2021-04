À quoi sert un autotest ?

Il est destiné au dépistage des personnes qui n'ont pas de symptômes et qui ne sont pas cas contact, afin de savoir si elles sont porteuses ou non de la Covid-19. Moins sensible que les tests classiques RT-PCR et antigéniques, réalisés par les professionnels de santé en prélèvement nasopharyngé plus profond, il doit être pratiqué régulièrement. En répétant l’autotest une à deux fois par semaine, on augmente en effet les chances de le réaliser au début de la maladie, c’est-à-dire au moment où le virus est le plus présent et le plus facilement détectable, et surtout au moment où on est le plus contagieux. On augmente alors les chances, si l’on est un porteur sans symptôme du virus, de casser les chaînes de transmission du virus.