Coronavirus : un test aux aéroports français pour les voyageurs en provenance de 16 pays

Avec 15 millions de personnes infectées, dont plus de 8 millions aux Etats-Unis et en Amérique latine et au moins 3 millions en Europe, l’épidémie due au nouveau coronavirus continue de se propager dans le monde. En France, les signaux d’une reprise de l’épidémie s’accumulent. Selon la Direction générale de la Santé, le nombre de cas détectés a augmenté de 66 % au cours des trois semaines et 209 foyers épidémiques sont recensés sur le territoire. « Cette tendance de fond indique que nos habitudes récentes » (relâchement de l’application des gestes barrières, augmentation du nombre de contacts à risque…) « favorisent la circulation du virus depuis déjà plusieurs semaines », souligne-t-elle.