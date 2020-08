Le 13/08/2020

Coronavirus : quand, comment et où se faire dépister ?

La procédure de dépistage du coronavirus a été simplifiée. Les tests virologiques (RT-PCR) sont totalement pris en charge par l’Assurance maladie et ne nécessitent plus de prescription médicale. Voici quand et où se faire dépister.

