Coronavirus : comment bien mettre son masque

Votre masque vous protège et protège les autres. Le porter est obligatoire dans les transports en commun et vivement recommandé partout dès que vous sortez de la maison. Que ce soit un masque chirurgical, un masque FFP2 (tous deux jetables) ou un masque en tissu Afnor lavable et réutilisable, ils ne sont efficaces que si vous les utilisez correctement.

Il s'agit de ne pas contaminer votre masque stérile. Donc, évitez au maximum de le toucher. Saisissez-le par l'élastique (ou son attache) pour l'enfiler. Voici le tuto du ministère des Solidarités et de la santé pour adopter les bons gestes, pas à pas.

Mettre son masque

Fermer © WikiHow / INRS / Gouvernement.fr

Tout d'abord, lavez-vous les mains au savon (paumes, dos, entre les doigts, pouces et bout des doigts) comme expliqué ici. Prenez votre masque par ses attaches et présentez-le devant votre visage dans le bon sens (face blanche, bord rigide en haut pour les masques chirurgicaux. Passez les élastiques derrière les oreilles (ou attachez le haut du masque, s'il est équipé de lacets). Enfin, pincez le bord rigide au niveau du nez pour ajuster votre masque, puis finissez de l'attacher.

Fermer © WikiHow / INRS / Gouvernement.fr

Pendant que vous le portez, vous ne devez pas toucher votre masque, ni votre visage en général. Si vous touchez votre masque par mégarde, remplacez-le.

Votre masque doit être remplacé toutes les 3 ou 4 heures maximum. Lavez-vous les mains régulièrement, ou utilisez du gel hydroalcoolique lorsque ça n'est pas possible.

Retirer son masque

Fermer © WikiHow / INRS / Gouvernement.fr

Retirez votre masque en ne touchant que les attaches. Jetez-le, s'il s'agit d'un masque jetable. Lavez-vous les mains.

Si vous utilisez un masque en tissu, conservez-le dans une boîte hermétique jusqu'à son lavage. Vous devez laver vos masques en tissu Afnor à 60° pendant au moins 30 minutes et les faire sécher en moins de 2 heures (au lave-linge ou en passant précautionneusement un sèche-cheveux). Vous pouvez les laver avec vos draps ou vos serviettes éponge.

Dans la vidéo suivante, nous vous expliquons comment fabriquer votre masque en tissu avec le patron Afnor.

En vidéo : Tuto : faites votre masque en tissu avec le patron Afnor