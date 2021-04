Confinement : ce qui est prévu pour les personnes handicapées et les aidants

Enseignement à distance

A partir de mardi 6 avril, les établissements scolaires – écoles, collèges et lycées – fermeront leurs portes. Du 6 au 9 avril, les élèves, y compris ceux scolarisés dans les Unités localisées pour l’inclusion scolaires (Ulis), suivront les cours à distance. Puis, ils seront en vacances du 10 au 25 avril. En maternelle et primaire, les enfants pourront revenir dans leurs classes à compter du 26 avril. En collège et lycée, l’enseignement se fera encore à distance la semaine du 26 au 30. Le retour en classe est prévu le 3 mai. Pendant cette période, « la continuité pédagogique des enfants en situation de handicap pourra notamment être assurée grâce aux ressources et supports pédagogiques adaptés à disposition sur CapEcole Inclusive », précise le secrétariat d’Etat en charge des personnes handicapées.