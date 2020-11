Le 26/11/2020

Complémentaire santé : vous pouvez résilier votre contrat à tout moment

A compter du 1er décembre, les assurés auront la possibilité de résilier leur contrat de complémentaire santé souscrit depuis plus d’un an à tout moment, sans frais ni pénalités, et non plus seulement dans les jours précédant la date anniversaire du contrat.

