Complémentaire santé : une opération d’achat groupé pour faire baisser les prix

Après l’électricité, le gaz ou les télécoms, voici le premier achat groupé decomplémentaire santé. Cette opération nationale est organisée par l’association de consommateurs Familles de France et le comparateur en ligne Selectra.

Les complémentaires santé prennent en charge tout ou partie des dépenses de soins et de biens médicaux en suppléments des remboursements de la Sécurité sociale. Problème, le montant des cotisations ne cesse d’augmenter. Selon l’UFC-Que Choisir, la cotisation moyenne annuelle s’élève à 700 € en 2020, soit une hausse de 50 % depuis 2006.

Face à ce constat, Familles de France et Selectra espèrent réunir des milliers de participants afin de faire pression sur les compagnies d’assurance santé pour « négocier une prime d’assurance santé moins chère (mois offerts ou pourcentages de réduction) » et « proposer un contrat santé transparent, adapté à chaque profil (étudiant, retraité, travailleur non salarié, etc.), sans garanties inutiles ».

A lire aussi : Tout sur la complémentaire santé solidaire

Si l’opération vous intéresse, il vous suffit de vous préinscrire en ligne d’ici le 31 juillet. La démarche, gratuite et sans engagement, est ouverte aux particuliers (étudiant, salarié, chômeur, fonctionnaire, retraité, indépendants) et aux entreprises (TPE et PME notamment) qui pourront ainsi obtenir une assurance santé moins chère et plus claire pour leurs employés.

Une fois la période de pré-inscription terminée, un appel d’offre sera transmis à plusieurs assureurs santé et, à l’issue de négociations, les préinscrits recevront début septembre un mail avec le descriptif de l’offre lauréate et les économies estimées selon leur profil. Ils seront libres d’y souscrire ou non.

A lire aussi : Complémentaires santé : la résiliation à tout moment entrera en vigueur fin 2020

Possibilité de résilier votre contrat de complémentaire santé actuel

Même si vous avez déjà une mutuelle, vous pouvez participer à l’achat groupé. Actuellement, pour résilier votre complémentaire santé, vous devez attendre la date d’échéance. En principe, elle est fixée au 31 décembre. Si l’offre lauréate vous intéresse, vous pourrez donc y souscrire avant la fin de l’année et changer de mutuelle. Vous devrez adresser une lettre recommandée avec accusé de réception deux mois avant la date anniversaire du contrat.